رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع مسؤول العلاقات الدولية بجامعة بوردو الفرنسية سبل التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، البروفيسور مارك لاندري، منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة بوردو الفرنسية، اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، واستعراض الأنشطة القائمة حالياً بين الجامعتين على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، وبحث إمكانية عقد بروتوكولات تعاون علمي جديدة فى تخصصات مختلفة خلال الفترة القادمة.

وأشار "قنصوة"، خلال اللقاء، إلى إمكانية إعداد درجات علمية مشتركة بيـن الجامعتين في الكليات التي تدرس برامج باللغة الفرنسية، وهي كليات الآداب والحقوق والتجارة والطب والزراعة، وناقش إمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية المزمع إنشائها قريباً، وجامعة بوردو للتعاون على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا Letter Of intention بين جامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة بوردو بهدف الاتفاق على أوجه التعاون وإنشاء مجموعة من البرامج المتميزة المشتركة بالجامعة الأهلية الوليدة.

كما رحب رئيس جامعة الإسكندرية، بعرض البروفيسور مارك للتعاون في مشروع إيماجن، وذلك لتحفيز المشاركة الطلابية في مبادرات التوعية المجتمعية والتى تتوافق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تسعى إلى توفير مستوى اجتماعي لائق للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصري بجميع محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة المشرف على العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة عبير الوكيل مسئول العلاقات الفرانكفونية بمكتب العلاقات الدولية، والدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتورة أميرة زكي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.