 قوات أمريكية تتعرض لقصف بطيران مسير على الحدود السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات أمريكية تتعرض لقصف بطيران مسير على الحدود السورية

أ ش أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 2:03 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 2:03 ص

كشف مسئول دفاعي أمريكي اليوم الأربعاء عن أن هجوما بطيران مسير استهدف قوات أمريكية في قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن.
وأضاف المسئول ، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية ، أن التقييم المبدئي يشير إلى أنه ليست ثمة إصابات نتيجة لذلك الهجوم غير أنه يتم حاليا تقييم الخسائر المادية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لديها قرابة 900 جندي في سوريا مقسمين بين قاعدة التنف وحقوق النفط في شرق سوريا.
وتقع هذه القاعدة في داخل منطقة مساحتها 20 ميلا مربعا قرب الحدود بين سوريا والأردن أنشأتها كل من روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث صدام بين الطرفين، لكن المنطقة شهدت معارك عنيفة في السنوات الأخيرة بين القوات الأمريكية وبين مقاتلي تنظيم داعش في المنطقة.

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