صندوق مكافحة الإدمان: 6% من المتقدمين للعلاج حاليًا إناث

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ 6% من المتقدمين للعلاج في الفترة الحالية من الإناث.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن شهر رمضان الماضي شهد كسر حاجز الصمت تجاه تعاطي المخدرات بين الإناث، وتم تنظيم حملة موجهة للفتيات.



وأوضح أن هذه الحملة ساهمت في زيادة حجم الإقبال على تلقي العلاج من قِبل السيدات، مؤكّدًا أنه تم توفير عيادات وأقسام مخصصة لعلاج الإناث لاحتياجهن إلى تدخلات علاجية مختلفة.



وأشار إلى أنّ 140 ألف مدمن يطلبون العلاج كمعدل سنوي، وأنّ هناك من الفتيات والسيدات يفضلن عدم التواصل هاتفيًّا، لكنهن يفضلون مخاطبة الصندوق عبر الإنترنت، سواء الموقع الإلكتروني أو صفحة الصندوق على موقع فيسبوك.



ولفت عثمان، إلى أن خدمة العلاج يتم تقديمها من خلال مستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية والمؤسسات الأهلية.



وأفاد بأنّ الصندوق يتحمل نفقات علاج الإدمان، ووصف هذه النفقات بأنها باهظة، مؤكّدًا وجود شراكة مع هذه الجهات، بما يتيح توفير خدمة العلاج.