أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة ليبيا من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد، مشيدًا بجهود الحكومة الليبية لمعالجة عدد من المسائل الشائكة، وتأكيد التزامها بتنفيذ ما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، ومخرجات مسار برلين 1 وبرلين 2، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار وزير الخارجية خلال مشاركته، اليوم الخميس، في المؤتمر الوزاري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا، إلى أن الأزمة الليبية بكل أبعادها فرضت تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، موضحا أنه آن الأوان لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع، وتحفظ سيادة واستقلال ليبيا واستقرارها.

وتقدم الوزير - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين - بالشكر لجهود الأمم المتحدة، ودول جوار ليبيا، والدول المعنية بالأزمة الليبية، والتي برهنت على أنها حريصة على عودة الأمن والسلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق.. داعيًا الى مواصلة هذا النهج وتقديم دعمها الكامل لاستقرار ليبيا.