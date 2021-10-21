الرئيس اللبناني: التحقيق في انفجار ميناء بيروت مستمر لتحديد المسئوليات وفقا للقانون

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق في جريمة إنفجار ميناء بيروت البحري مستمر لتحديد المسئوليات وفقا للأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بالمنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا.

وبحث اللقاء آخر المستجدات في لبنان وخصوصا بعد التطورات الأخيرة السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تنوي فرونتسكا تقديم احاطة لمجلس الأمن الدولي في الشهر المقبل حول الأوضاع في لبنان.

وأكد عون ان التحضيرات مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب فرصة ممكنة، كما ان التحقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بدأ اليوم من قبل شركة "الفاريز ومارسال"، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع.

وأعربت فرونتسكا عن استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل المجالات التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.