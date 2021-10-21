 سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني - بوابة الشروق
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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

أمير نبيل
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 6:56 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 6:56 م

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.


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