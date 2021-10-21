قيس سعيد يعلن عن مرسوم ينظم صلحا جزائيا مع رجال أعمال فاسدين

أعلن الرئيس قيس سعيد اليوم الخميس عن مشروع مرسوم ينظم صلحا جزائيا مع مورطين في فساد مالي وسرقة المال العام.



ويمثل المرسوم أحد الأفكار التي طرحها سعيد منذ عام 2012قبل دخوله القصر الرئاسي لتعزيز السيولة بخزينة الدولة وتعبئة موارد ذاتية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. وقال اليوم في مجلس وزاري إنه سيضع نصا لذلك.



وقال سعيد "تحدثت مع رئيسة الحكومة في هذا الأمر. كنت ناديت به منذ سنة 2012".



وأوضح سعيد "يتمثل المشروع بترتيب تنازلي للمبالغ المالية المطلوبة من هؤلاء. إذا كان الخارج يريد إعانتنا بالفعل فليعد لنا أموال الشعب التي نهبت ووضعت في البنوك في الخارج".



وتابع سعيد "على الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى أن يعيدوا لنا أموالنا قبل أن يقترحوا علينا الحلول. أعيدوا إلينا أموالنا التي نهبوها".