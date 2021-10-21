الادعاء يطالب بحبس بنزيمة نجم الريال وفرنسا في واقعة ابتزاز فالبوينا

دعا ممثلو الادعاء، إلى حبس كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لمدة عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 75 ألف يورو (88 ألف دولار)، وذلك لمساعدته في محاولة ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا في واقعة شريط جنسي، وذلك حسبما أكد مكتب الادعاء في فرساي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتتواصل محاكمة بنزيمة ( 33 عاما) والذي لا يحضر بشكل شخصي إلى المحكمة، حتى يوم غد الجمعة. كما يتم أيضا محاكمة أربعة أشخاص أخرين بتهمة محاولة الابتزاز وأخرى بخيانة الأمانة .

وتم اتهام بنزيمة بالتواطؤ في عملية ابتزاز فالبوينا، الذي تلقى مكالمة هاتفية في يونيو عام 2015 تم تهديده فيها بنشر الفيديو.

وترتكز القضية على محادثة بين بنزيمة وفالبوينا، حيث اقترح فيها لاعب ريال مدريد على زميله في الفريق أن يتواصل مع المبتزين من خلال وسيط. وقال فالبوينا إنه لم يتم مناقشة مسألة المال ، إلا أن الأمر كان واضحا.

ويغيب بنزيمة عن المحاكمات بسبب التزاماته الاحترافية، حيث لعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونتيسك الأوكراني في كييف يوم الثلاثاء الماضي، قبل أنه يواجه برشلونة في كلاسيكو كرة القدم الإسبانية يوم الأحد المقبل.

وبسبب تلك الواقعة، تم استبعاد بنزيمة من صفوف المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا 2016، وكأس العالم 2018 والتي توج بها منتخب بلاده، قبل أن يعود إلى الفريق القومي لبلاده هذا الصيف.

ورفض دفاع اللاعب تلك الاتهامات، ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن المحاميين قولهم إنهم يطالبون ببراءة بنزيمة.