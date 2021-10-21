هددت عصابة هايتية سيئة السمعة اليوم الخميس بقتل جميع الرهائن الأمريكيين والكنديين الذين اختطفتهم يوم السبت الماضي إذا لم تلب مطالبها.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن العصابة اختطفت 16 أمريكياً وكندياً واحدا من ضواحي العاصمة الهايتية بورت أو برنس يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن العصابة هددت بإطلاق رصاصة في رأس كل رهينة إذا لم تتم تلبية مطالبها بفدية قدرها 17 مليون دولار.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قال ويلسون جوزيف، زعيم عصابة "400 ماوازو"، إن أولئك الذين لم "يدفعوا الفواتير بعد" يحتاجون إلى إنهاء ما قاموا به.

وأقسم جوزيف بأنه إذا لم يحصل على طلباته فسوف يقتل الرهائن بالرصاص.

وتصدر احتجاز الرهائن عناوين الصحف العالمية حيث يتم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوميًا على الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لتحرير الرهائن، من بينهم خمسة أطفال. الأصغر يبلغ من العمر ثمانية أشهر.