عثرت الشرطة في مدينة ويست راند جنوبي دولة جنوب أفريقيا على بنادق آلية وقنابل وذخيرة حية مدفونة في مخبأ بأحد الحقول.

وذكر موقع "أي او إل" الجنوب أفريقي أنه تم ابلاغ الشرطة بشأن الأسلحة من جانب أفراد أحد المجتمعات المحلية في كروجرسدورب كانوا يجمعون الحطب في الحقول.

وأكد المتحدث باسم شرطة جوتنج، الكولونيل ديماكاتسو سيل، أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الأسلحة.

وقالت الشرطة إن الأسلحة تشمل أربع بنادق من طراز كلاشينكوف 47، و 20 قنبلة يدوية، واثنين من الأسلحة النارية من عيار 9 ملم ، وعشرة صواعق ، و 16 خزنة كلاشينكوف بها 480 طلقة، بالإضافة إلى صندوق مغلق يحتوي على 700 طلقة.. مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا بها الكثير من العصابات المسلحة والتي تنشط في مناطق متفرقة من البلاد والتي عادة ما تستخدم الاسحلة في تنفبذ جرائمها أو في الاشتبكات المسلحة مع العصابات الأخرى.. وقامت الشرطة العديد من العمليات من أجل استباب الأمن في البلاد.