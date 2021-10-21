السفيرة الفرنسية في لبنان تؤكد التزام بلادها بتخفيف معاناة اللبنانيين

أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جرييو، اليوم الخميس، أن بلادها ملتزمة بتسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين.

وقالت السفيرة جرييو، خلال لقائها اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، إنها نقلت إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم بمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله له قبل أسابيع.

وأضافت: "تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 ألف لقاح فايزر للبنانيين".

وأشارت إلى أن بلادها ستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لأنها تعتبر أن الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين.

وأوضحت السفيرة جرييو، أن البحث تناول التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة إجراءها في الربيع المقبل.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أجرى الرئيس عون، خلال اللقاء جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

يذكر أن باريس أعلنت أكثر من مرة دعمها الدائم للشعب اللبناني وحضرت العديد من المؤتمرات الدولية لاستجلاب الدعم للبنان.