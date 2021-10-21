قام البنك الإسلامي للتنمية، في إطار الخطة السنوية لتعبئة الموارد المالية، بتسعير إصداره العام الثاني والأخير لهذا العام بقيمة 7ر1 مليار دولار أمريكي وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 435ر1%، ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار أمريكي.

وقال البنك، الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا له، في بيان صحفي اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن عائدات الإصدار ستستخدم في دعم الأهداف التنموية للبنك، التي تشمل أيضًا الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من وباء كورونا بالبلدان الأعضاء.

ووفق البيان، حظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة في ذات الوقت، وقد توفر ذلك عن طريق المركز المالي المتين والتصنيف الائتماني العالي للبنك وصكوكه، في حين أسهم ارتفاع طلبات الاكتتاب في تخفيض السعر النهائي بأكثر من 16% عن مستويات التسعير الأولي.

ونقلت "واس" عن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر بعد عملية التسعير قوله: "تم بنجاح إصدارٍ آخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية، ويواصل البنك تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من وباء كورونا الذي نسعى لجعله تعافياً أخضر ومستداماً".

وأضاف: "إننا ممتنون لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".