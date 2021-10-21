الإصابة تبعد كلوسترمان عن لايبزج لعدة أسابيع

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أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الخميس غياب لاعبه الدولي لوكاس كلوسترمان لعدة أسابيع عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح النادي أن لاعب خط الدفاع حدثت له إصابة في عضلات فخذه الأيسر أثناء مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء.

وحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن من غير المتوقع عودة كلوسترمان إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية.

وكان كلوسترمان/25 عاما/ اضطر للخروج في الدقيقة 70 من زمن المباراة أمام سان جيرمان حيث وقعت له الإصابة قبل فترة وجيزة من إحراز ليونيل ميسي هدف التعادل الثاني.

كان المدير الفني للفريق جيسي مارش أعرب عن أمله في أن تكون الإصابة "مجرد تمزق بسيط" وأن يصبح كلوسترمان جاهزا للمشاركة.