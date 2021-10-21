الأمم المتحدة تسعى لمساعدة الأفغان بشكل يتخطى حكومة طالبان

تعرض الأمم المتحدة على الحكومات قناة جديدة لدفع بأمان الأموال المجمدة التي كانت متجهة لأفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة.

وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صندوق ائتمان اليوم الخميس لدفع الأموال مباشرة للأفغان على الأرض.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، إن ألمانيا كانت قد تعهدت بالفعل بتقديم 50 مليون يورو (58 مليون دولار) للصندوق. وأشار البرنامج إلى أنه سوف يتم جمع نحو 600 مليون يورو في النصف الأول من العام للوصول إلى 5ر4 مليون شخص.

ويرغب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في العمل مع الشركاء المحليين لدفع أموال للأشخاص ولإصلاح قنوات الري وغيرها من البنية التحتية. وبالإضافة لذلك سوف يتم مساعدة الشركات الصغيرة الحجم على البقاء.

وقال شتاينر إن الهدف هو منع الأشخاص من أن يصبحوا معتمدين على المساعدات الإنسانية.

وسوف يحصل كبار السن والمرضى على مساعدات مالية مباشرة.

وجمدت الكثير من الدول مساعداتها التنموية لأفغانستان بعدما استولت طالبان على السلطة في أغسطس رغبة منها في تجنب التعاون مع النظام الإسلامي الجديد بعد استيلائه السريع على السلطة.

وقال شتاينر إنه يمكن لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ضمان أن الأموال سوف تدفع مباشرة لهؤلاء المتضررين.