بريطانيا تضغط لوضع أهداف أكثر صرامة لانبعاثات الطيران في قمة كوب26

تقود بريطانيا جهودا لدفع مزيد من الدول إلى المشاركة في تحقيق أهداف صفر انبعاثات في صناعة الطيران في إطار محادثات المناخ كوب26 المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويعد التحالف الدولي الطموح للمناخ في الطيران، مجموعة جديدة من الدول التي تهدف إلى خفض الانبعاثات في صناعة الطيران، وسيتم إطلاقه في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، وذلك وفقا لبرنامج رسمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألوك شارما رئيس محادثات كوب26 قوله اليوم الأربعاء إنه يأمل في مزيد من الإعلانات بشأن الطيران خلال القمة.

صفر انبعاثات في الطيران وتشجع كل الدول على القيام بالشيء نفسه. ويخطط التحالف لـ"إعلان طموح وشامل حول انبعاثات الطيران".

وتقود بريطانيا هذه الجهود، وفقا لمصادر مطلعة على الموقف. وستمهد هذه الجهود الطريق لتبني أهداف أكثر صرامة بشأن الكربون في الاجتماع المقبل للمنظمة الدولية للطيران المدني في أيلول/سبتمبر 2022 .