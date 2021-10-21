ارتفاع أرباح شركة سوفت وير الألمانية خلال الربع الثالث

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية سوفت وير اليوم الخميس ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4ر22 مليون يورو مقابل 7ر18 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل أرباح السهم الواحد إلى 3ر0 يورو لكل سهم مقابل 25ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1% إلى 3ر33 مليون يورو، في حين بلغ هامش أرباح التشغيل 8ر16%.

وزادت إيرادات سوفت وير بنسبة 7% خلال الربع الثالث إلى 198 مليون يورو في حين زادت الإيرادات بنسبة 6% عند تثبيت سعر الصرف.