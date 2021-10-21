وزير خارجية تايوان يقوم بجولة في أوروبا لتعزيز العلاقات

أعلنت تايوان عن قيام وزير خارجيتها جوزيف وو برحلة نادرة لأوروبا اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من تبنى البرلمان الأوروبي لتقرير يدعو لتعزيز العلاقات بين أوروبا وتايوان.

ويعتزم جوزيف زيارة أوروبا الأسبوع المقبل؛ لتعزيز العلاقات مع سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وفقا لما قالته المتحدثة جواني وو في مؤتمر صحفي.

وسيلقى جوزيف في سلوفاكيا خطابا رئيسيا الثلاثاء المقبل في مؤتمر تستضيفه هيئة "جلوبسك" البحثية بعنوان: "المرونة في عالم ما بعد جائحة كورونا".

وأضافت المتحدثة، أن جوزيف سوف يحصل في براغ على وسام من رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل.

كما سوف يلقي جوزيف كلمة أمام ندوة تستضيفها أكاديمية العلوم التشيكية وهيئة سينوسيس البحثية.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه منذ الزيارة التاريخية التي قام فها فيسترسيل لتايوان في أواخر أغسطس 2020، أظهر عدد أكبر من الدول الديمقراطية في وسط وشرق أوروقا دعمهم خلال جائحة كورونا من خلال إرسال نحو 850 ألف جرعة من لقاحات كورونا.

كما قدمت وزارة الخارجية اليوم شكرها للبرلمان الأوروبي لموافقته السابقة على أول تقرير له بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان بواقع 580 صوتا لصالح التقرير مقابل معارضة 26 صوتا وامتناع 66 نائبا عن التصويت.

ويعبر التقرير عن قلق بالغ بشأن استمرار العداون العسكري الصيني، والضغط، والممارسات العدوانية، والانتهاكات الجوية وحملات التضليل ضد تايوان.