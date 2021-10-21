بريطانيا تنفق 100 مليار دولار لدعم أجور العمال

أظهرت بيانات حكومية بريطانية أن بريطانيا انفقت حوالي 69 مليار جنيه إسترليني (95 مليار دولار) لدفع أجور العمال الذين منحتهم الشركات وأصحاب العمل أجازة بدون أجر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني فإن التكلفة الإجمالية لبرنامج دعم أجور العمال وصل إلى 97 مليار جنيه إسترليني عند إضافة المنح التي حصل عليها العاملون لحسابهم الخاص المتضررون من الجائحة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن برامج دعم الأجور والوظائف كانت جزءا أساسيا من إجراءات الحكومة البريطانية للتعامل مع أزمة الجائحة، والتي قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 370 مليار جنيه إسترليني. وأدى هذا إلى ارتفاع عجز الميزانية البريطانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.



يذكر أن برنامج دعم أجور العمال يدفع ما يصل إلى 80% من إجمالي أجر العامل الذي أغلق مكان عمله أبوابه أثناء الجائحة. وساعد هذا البرنامج حوالي 12 مليون عامل في أوقات مختلفة وانتهى أجله في الشهر الماضي.



وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الخميس إلى أنه كان هناك 1ر1 مليون عامل، يستفيدون من البرنامج عندما انتهى العمل به يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي.