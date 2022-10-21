نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الخارجية سامح شكري، بتعيين 40 خريج في وظيفة ملحق بالسلك.



وينص القرار على أن يعين التالية أسماؤهم في وظيفة ملحق الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين، وهم كل من:-



1 - ليانا أحمد محمد أبو الخير

٢ - علي إبراهيم حسن علي عشماوی

۳ - تقی ضیاء محمود زکی

٤- إسلام إبراهيم حسين حسن قاروصة.

٥- باسل جمال محمد اللوزي.

٦- میران محمد عبد الحميد إبراهيم طه.

٧- أليس عاطف عبد العزيز زكى حنا

۸ – یوسف مهاب نصر مصطفی مهدی

۹ – بسنت محمد السيد أحمد إبراهيم.

١٠ - أحمد محمود صابر عبود محمد

۱۱ - رنا سيد فؤاد محمد على القناري.

۱۲ - دينا ايهاب عبد الباسط عبد ربه عطا

۱۳ - مريم عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر

١٤ - ليلى عمرو محمد جلال محمد جمعة.

١٥- بیشوی عاطف عبد المسيح صادق.

١٦ - كريم عمر الفاروق حسن محمد حسن.

۱۷ - يارا ياسر أحمد سعيد

١٨- مريم إبراهيم إسماعيل محمد

۱۹– هادية هانی صادق بیومی.

۲۰ - سلمی عمرو يوسف أحمد شريه.

٢١ - رنا أشرف محمد مصطفى بدوي

۲۲ - عمر حسام الدين عمر أبو بكر شحات

۲۳ - عمر السيد السيد الزيات

٢٤ - آية طارق محمد سید

٢٥ - محمد مصطفى أحمد هاشم عبد الفتاح.

٢٦ - أحمد طارق أحمد الملا

۲۷ - مروان سعد محمد أحمد إبراهيم.

۲۸ - ندى أيمن غريب زكى.

۲۹ – یوسف صلاح الدین غریب بیومی

٣٠ - منى أدهم حظى محمد

٣١- ياسمين السيد على المرسى البنا.

۳۲ - محمود خالد توفيق هاشم.

٣٣ - آية محمد رضا حسن حسني فرید

٣٤- فاطمة الزهراء أحمد محمد أنور.

٣٥ - مريم أبو الهنا أحمد أمين.

٣٦ - بسنت حاتم عمر حسين أمين عبد الله

۳۷ - می طارق محمد اليماني.

۳۸ - هایدی صلاح سالم السيد سالم.

۳۹ - نورا محمد سعد محمد نافع

- أحمد هانى محمد زين عبد الرازق



وكلف القرار المختصين كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ما جاء فيه.