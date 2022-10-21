فرضت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق شهراً وذلك عقب مقتل نحو 200 شخص جراء صراع قبلي.



وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله، إنه قد تم تكليف القوات الحكومية بالعمل على ضبط الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيراً إلى استقرار الوضع نسبياً عن الأيام الماضية منذ تجدد الصراع.



وأضاف عبدالله في تصريح لـ"الشروق" أنه تم تكليف قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع تحت إشراف لجنة أمن الإقليم، لضبط واستقرار الأوضاع، مؤكداً أن القوات تباشر مهامها حتى هذه اللحظة.



وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إلى استمرار عمليات إخلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن جميع مستشفيات إقليم النيل الأزرق تعمل على إستقبال جميع المصابين، مع إطلاق دعوات لمنظمات المجتمع المدني والمتطوعين لدعم الإنقاذ الطبي.



وأكد عبدالله أن جهود القوات تتضمن القبض على المتورطين والمتسبيين في إندلاع أحداث العنف.



إلى ذلك، ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية الدامية في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يومي "الأربعاء والخميس" إلى 198 قتيل، وأكثر من 90 جريحاً، حسب ما ذكر موقع "راديو دبنقا".



وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس، عن الأسف لسقوط ضحايا في اشتباكات بين القبائل في منطقة النيل الأزرق.



كانت قرية ود الماحي بمدينة الروصيرص الواقعة بإقليم النيل الأزرق (جنوب شرق البلاد) قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل آخرى.