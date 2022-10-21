السلطات الهندية تضبط رجلا يهرب مناشف منقوعة في الذهب السائل

أفاد تقرير اليوم الجمعة، بأن السلطات ضبطت رجلا هنديا حاول تهريب مناشف منقوعة في الذهب السائل من دبي إلى بلاده.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن سلطات الجمارك بولاية كيرالا جنوبي البلاد اشتبهت في الرجل لدى عثورها على مناشف استحمام مبللة بين أمتعته. وعثروا على خمس مناشف. ولم يتضح حتى الآن كمية الذهب التى تمت مصادرتها.

وأشارت السلطات الهندية إلى أن مهربي الذهب ناجحون للغاية ويزدادون إبداعا فى ابتكار وسائل تهريب جديدة .

يذكر أن الكثير من الذهب في الهند مستورد وغالبا ما يحاول الأشخاص تهريبه لتجنب سداد رسوم الجمارك.

وكثيرا ما يقدم الهندوس الأثرياء الذهب لآلهتهم في المعابد. ويعتقد العديد من الهنود أن شراء الذهب يجلب الحظ في عطلات معينة، مثل عيد ديوالي الذي يستمر خمسة أيام، ومعناه (عيد الأنوار) ويحل قريبا.

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