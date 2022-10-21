شولتس يشير إلى المشروعات السابقة خلال مناقشة صناديق جديدة لدعم المواطنين الأوروبيين

أشار المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى إلى المشروعات الموجودة فعليا خلال مناقشة تمويل الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم مواطني الاتحاد لمساعدتهم على تجاوز أزمة الطاقة.

وقال شولتس في لقاء مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية إن من الواضح "أنه يتعين علينا الرد على التحديات الحالية معا، ويجب أن تكون جميع دول الاتحاد الأوروبي قادرة على دعم مواطنيها، ولكن منذ كورونا صار هناك بالفعل برنامجان رئيسيان متاحان للدعم: صندوق إعادة الإعمار الأوروبي للجيل القادم، وهو المشروع الذي لم يتم تقديم 80 % من الأموال المخصصة له، وبرنامج إعادة قوة الاتحاد الأوروبي "ريباور" الذي يستخدم للبنية التحتية والطاقة المتجددة ويمكن التوسع فيهما".

وقال شولتس: "إن قرارات المجلس الأوروبي هذا الأسبوع تشير إلى هذا الاتجاه"، ولذلك فإن أوروبا "في وضع أفضل من وضعها خلال أزمة كوورنا".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر الاقتراض بصورة مشتركة من أجل التخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والمجتمع الأوروبي.

كان المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني قد دعا إلى استخدام تكتيك مماثل في أزمة الطاقة.