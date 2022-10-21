اليابان وأمريكا و4 دول تطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

أدانت اليابان والولايات المتحدة وأربع دول أخرى استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك خلال بيان مشترك صدر عنهم في ختام اجتماع وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك.

وجاء في البيان الذي أصدرته الدول الست، وهي أمريكا واليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية (ونقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية) اليوم الجمعة:" ندين بأشد العبارات العمليات الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات الروسية الأخيرة على المدنيين ومحاولتها غير القانونية لضم مناطق في أوكرانيا".

وطالبت الدول الـ6 موسكو "بالوقف الفوري لاستخدام القوة وسحب جميع قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من الأراضي الأوكرانية".. ودعوا المجتمع الدولي إلى التوحد ضد روسيا باعتبار أنها تعمل على تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

وتابع بيان الدول الست قائلًا:" إن تصرفات موسكو زادت من إجهاد سلاسل التوريد العالمية وساهمت في الضغوط التضخمية وقوضت تعافي الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومتوازن وشامل ومبتكر ومستدام".. وتعهدت هذه الدول بتكثيف الجهود للتغلب على أزمة الغذاء العالمية مع تشديد الحاجة إلى تعزيز مرونة الطاقة والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب كيودو، فقد اختتم اجتماع أبيك يوم أمس الخميس، برئاسة تايلاند، دون إصدار بيان مشترك بسبب خلاف بين الدول المشاركة حول وجهات نظرها بشأن العمليات العسكرية الروسية.

وعُقد الاجتماع بمشاركة 21 دولة ومنطقة قبل اجتماع قادة الابيك المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة التايلاندية. وكان من بين الدول المشاركة روسيا والصين وتايوان. فيما قال مصدر دبلوماسي غربي (في تصريح خاص لـ"كيودو" بشرط عدم ذكر اسمه) إن هناك أيضا خلافا بين الدول بشأن قضية مضيق تايوان في الاجتماع الأخير.