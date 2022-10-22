الحزب الشيوعي الصينى يعتزم اختتام مؤتمره العشرين بالمصادقة على فترة ثالثة للزعيم شي

يختتم مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني العشرون، والذي يعقد كل خمس سنوات فقط، أعماله يوم غد السبت، حيث من المقرر أن يحصل الرئيس شي جين بينج على فترة ثالثة كزعيم للحزب، وتعديل دستوره كي يكون أكثر انعكاسا لأيديولوجيته.

كما سينتخب مندوبو الحزب، وعددهم 2300 مندوب، لجنة مركزية جديدة، ستوافق بدورها، على مكتب سياسي جديد ولجنتها الدائمة، وهي أقوى كيان لصنع القرار بالحزب.

ومن المتوقع حينذاك أن يتم تأكيد شي (69 عاما) أمينا عاما للحزب لفترة ثالثة نادرة، في تجاهل لحدود الولاية والسن، والتي كان يتم الالتزام بها بشكل تقليدي.

ومهد الحزب الشيوعي في نوفمبر من العام الماضي، الطريق له لتولي المنصب حتى ربما مدى الحياة.

وفي "قرار تاريخي"، قررت اللجنة المركزية أن من الضروري "التمسك الدائم" بوضع شي "كأساس للحزب" الذي يحكم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

وكان شي، الذي يتولى أيضا منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، أمينا عاما للحزب منذ عام 2012.

كما سيوفر التغيير في أعضاء المكتب السياسي رؤية للتشكيلة المرتقبة للحكومة الجديدة في مارس، عندما يتقاعد رئيس الوزراء لي كه تشيانج.