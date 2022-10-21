لافروف يجتمع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيلتقي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الاثنين المقبل في موسكو، لبحث عدد من القضايا والتي تشمل التحديات الطارئة على الساحة الدولية.

وذكرت الخارجية، في بيانها: "أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر. وسيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 24 أكتوبر".

وأوضح البيان، أن الجانبين سيتبادلان الآراء بشأن الموقف الدولي المتصاعد مع التركيز على تداعياته على اقتصادات العالم الأشد فقرًا.

كما أشار أيضًا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى التعاون الثنائي بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن "الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي، والشؤون المالية، والعلمية، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان".

وأضاف:"كما سيبحثان فرص المساعدة الدولية في حل النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب قضية العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والتي تعد من أولويات منظمة التعاون الإسلامي".