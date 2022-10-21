برنامج تأهيلي خاص لجمعة والسيسي في تدريبات الزمالك

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خاض عبدالله جمعة وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية وفنية بالكرة بالإضافة إلى التدريب على التمريرات السريعة والكرات الرأسية والمرور من الحواجز الحديدية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا لتجهيز عمرو السيسي بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، بجانب عبدالله جمعة الذي يؤدي المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية قبل انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري