طلاقهما ووزنها الزائد وقص شعرها وإدمانها المخدرات.. التصريحات الكاملة لحسام حبيب في مداخلته مع عمرو أديب

بهاء سلطان على مسرح البوليفارد بالسعودية في 27 أكتوبر

حسام حبيب: اللي عايشين من خير شيرين كانوا عاوزني أبعد عنها عشان يمتلكوها وأنا بقيت عدوهم الأول