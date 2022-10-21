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مصر
النقل تناشد المواطنين ضرورة عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه
مجلس أمناء الحوار الوطني يرسل أسئلة واستفسارات لرئيس الوزراء لطرحها على المؤتمر الاقتصادي
النائبة ميرال الهريدي: تقارير العفو الدولية تجاه مصر «مسيسة» وتستهدف التشويش على قمة المناخ
تعرف على حصاد وزارة الهجرة خلال أسبوع
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شولتس متمسك بحظر التكسير الهيدروليكي في ألمانيا رغم الدعوات بغاز رخيص
الرئيس الجزائري يدعو الحكومة إلى الإسراع في استكمال إعداد النصوص الخاصة بقانون الإعلام
قصف اسرائيلي على مناطق جنوب العاصمة السورية دمشق
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نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وماجديبورج في نصف نهائي مونديال أندية اليد
ديفيد ديفيز يصل القاهرة تمهيدًا لقيادة رجال يد الأهلي
نتائج منافسات اليوم الثاني ببطولة الجمهورية للسلاح
رأي
فن
طلاقهما ووزنها الزائد وقص شعرها وإدمانها المخدرات.. التصريحات الكاملة لحسام حبيب في مداخلته مع عمرو أديب
بهاء سلطان على مسرح البوليفارد بالسعودية في 27 أكتوبر
حسام حبيب: اللي عايشين من خير شيرين كانوا عاوزني أبعد عنها عشان يمتلكوها وأنا بقيت عدوهم الأول
حسام حبيب: شيرين كانت منتهكة ومنهوبة.. ورصيد أموالي كان أكثر منها عند زواجنا
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النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة العاصمة بمشروع القطار الكهربائي السريع
مترو الأنفاق: استمرار استخراج اشتراكات طلاب المراحل التعليمية طوال أيام الأسبوع
شركات السياحة تطالب بإعلان الخطة التشغيلية لموسم العمرة لضبط السوق
حوادث وقضايا
ضبط مخبزين تصرفا في 35 شيكارة دقيق وتحرير 22 محضرا لمخابز بدمنهور
جهود أمنية لضبط 4 أطفال اشتركوا في سرقة هايبر ماركت بزفتى
القبض على قاتل مزارع بعدة طعنات بمنطقة وادي شعيت بنصر النوبة
مصرع ربة منزل صدمها القطار بالشرقية
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