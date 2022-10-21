 اتفاق بين طوكيو وواشنطن وسول للتعاون ضد تهديدات بيونج يانج الصاروخية والنووية - بوابة الشروق
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اتفاق بين طوكيو وواشنطن وسول للتعاون ضد تهديدات بيونج يانج الصاروخية والنووية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 10:27 ص
اتفقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الحفاظ على التنسيق والتعاون الجماعي ومتعدد الأطراف بشأن التعامل مع التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي أكد، خلال اجتماعه مع نظيريه الياباني كوجي يامازاكي والكوري الجنوبي كيم سونج كيوم، على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن حليفتي شرق آسيا.
واتفقا القادة العسكريون على أن تحالفهم الثلاثي ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، ولضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
وأضاف ميلي، خلال اجتماع خاص مع نظيره الياباني، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك جزر سينكاكو.
ويعد ذلك الاجتماع الثلاثي أول تجمع لأعلى رتبة عسكرية من الدول الثلاث عقب اجتماعهم في هاواي مارس الماضي.
وكانت قد عززت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التعاون الدفاعي وأجرت أول مناورة مشتركة ضد الغواصات منذ 5 سنوات في أواخر سبتمبر بالإضافة إلى تدريبات مشتركة للكشف عن الصواريخ الباليستية في مطلع الشهر الجاري بعد سلسلة من الأعمال الاستفزازية من قبل بيونج يانج.

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