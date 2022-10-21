الخارجية الليبية تعد للنسخة الثانية من مؤتمر دعم استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة عن إعداد الحكومة للنسخة الثانية من "مؤتمر دعم استقرار ليبيا".

وقالت إن هذا يأتي "من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، غردت المنقوش قائلة: "لقد أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى"، موضحة أن "النسخة الأولى من المؤتمر "كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من عشر سنوات".

وأشارت المنقوش إلى ما وصفته بـ "النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها".

وأضافت: "لقد حاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا، ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا".

وقبل سنة من الآن، احتضنت العاصمة طرابلس المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

كما شاركت في المؤتمر دول تضم مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وخلص البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال الدولة وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات الذي كان مقررا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وفشلت البلاد في إنجازها.