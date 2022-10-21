البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحصار الإسرائيلي لنابلس

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس بالضفة الغربية، والمتواصل منذ أكثر من عشرة أيام، والذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.

وأكد البرلمان العربي أن هذا الحصار يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشددا على أن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب هذا الحصار يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية، لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا البرلمان العربي مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية.

كما أكد دعمه لمبادرة حاصر حصارك التي أطلقتها جامعة النجاح في نابلس الصامدة، ودعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى فك هذا الحصار الجائر عن محافظة نابلس، ومساعدة أبناء المحافظة على ممارسة حياتهم الطبيعية وحصولهم على أبسط الخدمات الأساسية التي تدهورت بسبب هذا الحصار.

وشدد البرلمان العربي على أن هذا الحصار يأتي امتدادا للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياستها الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس.

وثمن البرلمان العربي في بيانه صمود المقدسيين المرابطين بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً على التضامن معهم لتعزيز صمودهم في مواجهة جرائم القوات الإسرائيلية.