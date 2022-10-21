غضب في الصين بعد وفاة فتاة في حجر صحي أقيم للحد من تفشي كورونا

ولم يعلق مسؤولون، اتصلت بهم بي بي سي، على ادعاءات الأسرة أو سبب وفاة الفتاة، التي لا تزال غير واضحة.

وقال والد الفتاة الذي يدعى قوه لي لي، في مقطع فيديو، إن العاملين في المركز تقاعسوا عن تقديم علاج لابنته جين جين في ظل تدهور حالتها الصحية.

وأضاف في مقطع منشور على منصة "دوين"، النسخة الصينية من تيك توك، إنها بدأت يوم الأحد تعاني من "تشنج وجفاف ورعشة".

وقال في مقطع الفيديو، الذي تداوله مستخدمون على نطاق واسع قبل حجبه في بعض الأماكن: "لم يهتم بها العاملون في الرعاية الصحية في المركز، ولم يطمئن أحد على صحتها".

وخضع فيديو والد الفتاة، وفيديو آخر نشرته عمة جين جين تدعو فيه إلى تطبيق العدالة، لرقابة متزايدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال والد الفتاة وهو يقف بجانب جثمان ابنته: "أطالب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ولجنة فحص الانضباط بالحضور للتحقيق في إهمال حكومة روتشو ... وإعادة الحياة لابنتي!".

وتأكدت بي بي سي من وفاة جين جين والظروف المحيطة بها عن طريق فرد آخر من أفراد الأسرة.

وأكدت الأسرة أن حالة الفتاة، التلميذة في الصف التاسع، تدهورت بسرعة بعد ظهر يوم الإثنين ونُقلت إلى مستشفى روتشو رقم 4 مساء اليوم نفسه.

وعلى الرغم من ذلك ظلت الفتاة في حالة صحية حرجة دون إنقاذها.

وتسببت وفاة جين جين والظروف المحيطة بها في حالة غضب على الإنترنت، إذ أعرب مستخدمون عن استياء من معاملتها وانتقدوا سياسات كوفيد التي يطبقها الرئيس، شي جينبينغ، والتي لا تحظى بشعبية لدى كثير من المواطنين في الصين.

وكتب مستخدم : "أنا غاضب جدا، لماذا لم يعطوها فقط حبة (دواء)؟"، وكتب مستخدم آخر: "الأمر هكذا دائما. لن يتغير شيء على الإطلاق".