حبس 4 متهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان غير مرخص في الجيزة

أمرت النيابة الكلية في الجيزة، بحبس 4 أشخاص على ذمة تحريات المباحث، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة (أحد الأشخاص) مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "دون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، واحتجازه عددا من متعاطى المواد المخدرة داخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.



عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة) كما تبين وجود 80 شخصا داخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم، أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.



كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- عدد 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- عدد 4 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء").



كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).



وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.