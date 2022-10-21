 عرض ماسة وردية نادرة تزن 170 قيراطا للبيع في أنجولا الشهر الجاري - بوابة الشروق
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عرض ماسة وردية نادرة تزن 170 قيراطا للبيع في أنجولا الشهر الجاري

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 4:19 م

تعرض شركة سوديام الأنجولية قطعة ألماس وردية نادرة، وأحجارا خام أخرى للبيع في وقت لاحق الشهر الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وقالت شركة التعدين الأسترالية لوكابا دياموند في تموز/يوليو الماضي إن قطعة الألماس الوردية "لولو روز" التي يبلغ وزنها 170 قيراطا، هي الأكبر التي تم العثور عليها خلال القرون الثلاثة الماضية.

وقالت شركة سوديام للألماس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن القطعة سوف تعرض للبيع، وأحجار خام حصريا لعملاء تم تسجيلهم في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر.

وتشمل الأحجار المعروضة للبيع ثلاثة قطع مفردة تتراوح أوزانها بين 112 قيراطا و160 قيراطا.


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