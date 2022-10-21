الكتّاب الإيرانيون يدينون حملة الإجراءات الصارمة على المتظاهرين واستهداف الأطفال

أدانت رابطة الكتّاب الإيرانيين بأشد العبارات حملة الإجراءات العنيفة على المتظاهرين المناهضين للحكومة، وسط تقارير تفيد بأن التلاميذ بين أحدث أهداف قوات الأمن.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الجمعة، إن الاضطرابات الاجتماعية دخلت مرحلة أكثر مأساوية ترقى لأن تدرج بين "الصفحات الأشد ظلمة في تاريخ الحكومة".

وأمس الخميس، تحدث ممثل عمالي في إيران عن اعتقال 29 طفلة في مدرسة فتيات في مدينة مهاباد بغرب البلاد بعد أن نظم التلاميذ مظاهرة. وتردد أن قوات الأمن تحركت بناء على طلب من مدير المدرسة.

ولم تعلق السلطات بعد ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

وتجتاح إيران احتجاجات منذ أسابيع عقب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) منتصف شهر سبتمبر الماضي، والتي كانت شرطة الأخلاق في طهران احتجزتها بسبب عدم الالتزام بقواعد الزي النسائي الصارم في البلاد.

ومنذ وفاة أميني يتم تنظيم مظاهرات في أنحاء إيران، وفي أماكن أخرى من العالم، ضد القيادة الإيرانية، وخاصة ضد إلزام النساء بارتداء الحجاب.