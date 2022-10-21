إبراهيم عيسى: أرفض المناظرات الدينية على الهواء

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، رفضه لفكرة إجراء المناظرات بين أصحاب وجهات النظر المختلفة من التيارات الإسلامية أو الإسلاميين والباحثين، قائلا: "مش هعمل مناظرة ولا أدير مناظرات وهي شو لطيف للي عايز يكسب منه جماهير في اليوتيوب ولكنه مش حوار علمي".

واعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المناظرات عبث لأنه لا يمكن المناقشة العلمية المنضبطة للأفكار الدينية من خلال هذه الطريقة، وتابع: "يهمني الناس تناقش وتتعلم مش صراع ديوك ومتناظرين على الهواء".