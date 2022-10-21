سجلت أستراليا خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 ألفا و147 إصابة جديدة و34 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 10 ملايين و341 ألفا و58، والوفيات إلى 15 ألفا و530.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 63 مليونا و461 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.