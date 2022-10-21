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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب في سباق الكرة الذهبية، وعن نقاط محمد صلاح نجم ليفربول الذي حصل على المركز الخامس في ترتيب قائمة أفضل لاعبي العالم من فرانس فوتبول.

وكشف حساب راديو مونت كارلو عبر تويتر، عن ترتيب اللاعبين الرسمي حسب النقاط في قائمة الكرة الذهبية 2022.

المركز الأول: كريم بنزيما - 549 المركز الثاني: ساديو ماني - 193 المركز الثالث: كيفين دي بروين - 175 المركز الرابع: روبرت ليفاندوفسكي - 170 المركز الخامس: محمد صلاح - 116 المركز السادس: كيليان مبابي - 85 المركز السابع: تيبو كورتوا - 82 المركز الثامن: فينيسيوس جونيور -61 المركز التاسع: لوكا مودريتش - 20 المركز العاشر: إيرلينج هالاند - 18 المركز الحادي عشر: سون - 5 نقاط المركز الثاني عشر: رياض محرز - 4 نقاط