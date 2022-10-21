رئيس الوزراء الإيطالي: استجابة أوروبا القوية لأزمة الطاقة تصب بمصلحتنا

قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، ماريو دراجي، إن الرد الأوروبي القوي، على أزمة الطاقة يصب في مصلحة إيطاليا وأوروبا أيضا.

وأضاف دراجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية ببروكسل، وهي الأخيرة له كرئيس للحكومة الإيطالية، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن هذه الأخيرة قالت دائمًا إن الاستجابة للأزمة يجب أن تكون أوروبية، ويجب الحفاظ على وحدة البلدان الأوروبية، وهو أمر ضروري لمواصلة دعم أوكرانيا وفرض أقصى قدر من الضغط على روسيا.

وأشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى أنه يجب الدفاع عن السوق الموحدة، التي تعتبر أساسية لرفاهية الاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية، كما يجب الحفاظ على التماسك الاجتماعي في البلدان الأوروبية، ودعم الاقتصاد في ظل التباطؤ الراهن ومنع مخاطر عدم الاستقرار المالي.

وأضاف أن هذه الاستجابة الأوروبية القوية تصب في مصلحة إيطاليا وهي أيضًا في مصلحة أوروبا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إن الاتحاد الأوروبي متحد ومستعد للتدخل بإجراءات فعالة لتلبية احتياجات المواطنين والشركات، لافتا إلى أن الحزمة المعتمدة قبلت جميع مقترحات إيطاليا وهي: وضع سقف لأسعار الغاز، والفصل بين سعري الغاز والكهرباء، والحاجة لأدوات مشتركة لمعالجة وتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن التأثير على الشركات والأسر.