تعليمات خاصة من فيريرا لشيكابالا في تدريبات الزمالك

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع "شيكابالا" في حضور حسني خطاب مترجم الفريق ووجه له الإشادة على أدائه خلال مباراة سموحة الماضية.

وطالب فيريرا من قائد الزمالك الاستمرار على نفس الأداء وتقديم صورة جيدة عندما يشارك في أي وقت، ومنحه بعض التعليمات الفنية في المران.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.