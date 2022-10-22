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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: روسيا تعيق صادرات الحبوب من أوكرانيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:59 م
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السفن المشاركة في صادرات الحبوب عبر البحر الأسود تواجه عددًا متزايدا من المشاكل بسبب موسكو.

أوضح زيلينسكي خلال رسالته بالفيديو المسائية اليوم الجمعة، أن حوالي 150 سفينة تنتظر في اختناق مرورى بحرى   لأن روسيا تعمدت منع مرورها.

وقال "إن العدو يفعل كل ما في وسعه لإبطاء صادراتنا الغذائية"، مدعيا أن روسيا كانت تحاول عمدا إحداث أزمة غذائية لزيادة التوترات العالمية.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتحاربين في يوليو، عندما وافقت روسيا على السماح لصادرات الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية التي كانت محاصرة، بعد وساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ومع ذلك، هددت موسكو مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من الاتفاق، واشتكت من طريقة تنفيذه.

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