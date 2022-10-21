شاهدة تروي سماعها صراخ فتاة تغتصب في حفل حضره اللاعب بنجامين ميندي

واتهمت الشاهدة ماتوري بالاعتداء عليها جنسيا عام 2016.

وقالت المرأة لمحكمة كراون كورت في تشيستر إن الحفل أقيم في شقة في شارع تشابل بالقرب من وسط مدينة مانشستر في نهاية يناير من العام الماضي.

وأضافت أن الفتاة كانت في غرفة بالطابق العلوي مع أشخاص آخرين، لكنها لا تعرف من هم.

وقالت إنها أبلغت الشرطة أن الفتاة خرجت من الغرفة وهي تصرخ بصوت عال" اغتصاب، اغتصاب".

وأخبرت الشاهدة الضباط أن ماتوري، الذي كان في الطابق السفلي في ذلك الوقت، "أمسك بالفتاة وطلب منها أن تصمت".

كما استمعت المحكمة كيف أن الشرطة وصلت وكان أفرادها يقرعون الباب خلال الحفلة التي أقيمت أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.