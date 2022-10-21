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قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار

الدوحة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 9:55 م

دعت قطر، اليوم الجمعة، الأطراف كافة في في جمهورية تشاد إلى "تجنب التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية العامة".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية " قنا" "عن أمل دولة قطر في أن تنتهج جميع الأطراف الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، بما يحقق تطلعات الشعب التشادي في السلام والتنمية والازدهار".

وأكدت الوزارة "حرص دولة قطر التام على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية تشاد".

ولقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في تشاد أمس الخميس بينما خالف آلاف الأشخاص حظرا على الاحتجاجات وتوجهوا إلى شوارع العاصمة انجامينا ، لإدانة عدم تسليم الحكومة العسكرية المؤقتة السلطة للحكم المدني.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرة في انجامينا كما سمعت أصوات طلقات نارية، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في المدينة، وقال رئيس الوزراء صالح كبزابو في مؤتمر صحفي مساء أمس أن نحو 300 شخص أصيبوا.

ونصب بعض المتظاهرين حواجز وأحرقوا إطارات سيارات.

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