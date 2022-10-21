مصادر: تجميد خطة إلغاء برنامج مساعدة الشركات الصغيرة في بريطانيا

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية قررت تعليق خطة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس لإلغاء أحد البرامج الحكومية لمساعدة الشركات الصغيرة، عقب إعلان رئيسة الوزراء استقالتها أمس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن برنامج "المساعدة من أجل النمو" الذي أطلقه وزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك في العام الماضي أتاح لنحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحصول على تدريبات إدارية وبرامج كمبيوتر لمساعدتها في اداء أعمالها. وقررت حكومة تراس إلغاء البرنامج، لكن رئيسة الوزراء أبلغت الإدارات المعنية اليوم بتعليق قرار الإلغاء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد بحسب المصدرين.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية استمرار برنامج المساعدة من أجل النمو في الوقت الراهن.

وقالت بلومبرج إن قرار الإلغاء يكشف حجم الفوضى التي تعيشها الحكومة البريطانية بسبب الأزمة في حزب المحافظين الحاكم. فعندما أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، استقالته في وقت سابق من العام الحالي، قرر وقف تطبيق أي سياسات كبرى جديدة في ظل حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها انتظارا لاختيار رئيس جديد للحكومة. ومن الخطط التي تم تجميدها برامج مساعدة الأسر والشركات البريطانية على مواجهة الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.