المحافظون يعلنون ولاءاتهم وسط تزايد التكهنات عمن سيخلف تراس في بريطانيا

بدأ المحافظون في بريطانيا الإعلان عن ولاءاتهم في سباق الزعامة الثاني خلال العام الجاري، حيث تتزايد التكهنات عمن سيسعى لخلافة ليز تراس في قيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.



وذكرت وكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء اليوم الجمعة، أن أنصار بوريس جونسون يدعمون رئيس الوزراء السابق من أجل عودة سياسية استثنائية، بينما يحظى أيضا وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت بدعم علني من العديد من أعضاء الحزب، إذا ما اختارا خوض السباق.



وقال حليف لموردونت إن وزيرة شؤون مجلس الوزراء لا تعمل حاليا على الترشح، على الرغم من أنها "تستطلع الآراء" من زملاء بشأن فرص فوزها بالمنصب الكبير.



كما لم يصدر إعلان بعد من سوناك، الذي لم يجب على أسئلة الصحفيين لدى مغادرته منزله صباح اليوم الجمعة.



غير أن وزير الخزانة السابق يحظى بالفعل بدعم العديد من أعضاء الحزب بما في ذلك الوزيران روبرت جنريك وكلير كوتينهو، والنواب جاي أوبرمان وسيوبهان بيلي وأنجيلا ريتشاردسون وروبن ووكر.



من ناحية أخرى، وبعد ستة أسابيع فقط من مغادرته 10 داونينج ستريت للمرة الأخيرة، حيث أُجبر على التنحي من جانب أعضاء حزبه بعد فضيحة واحدة من بين سلسلة كثيرة من الفضائح، يحث الأنصار جونسون على خوض السباق مرة ثانية لتولي رئاسة الحزب من جديد.



وستتسبب مثل هذه الخطوة في انقسام هائل داخل حزب المحافظين، وسط تقارير تتحدث عن أن بعض الأعضاء قد يتخلون عن الخط الحزبي وينضمون للمستقلين بدلا من العمل تحت إمرة جونسون.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، من المرجح أن تعمق الاستقالة المثيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس يوم أمس الخميس، والتي أطلقت شرارة سباق على القيادة، جاء مبكرا للغاية بعد انتخابات شرسة أدخلتها مكتب دوانينج ستريت، الانقسامات داخل الحزب التي يبدو أنه يتعذر علاجها تقريبا.