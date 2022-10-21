جونسون يقول إنه مستعد لخوض انتخابات حزب المحافظين البريطاني

في إشارة للانتخابات المزمعة على قيادة حزب المحافظين بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء وزعيمة الحزب ليز تراس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه "جاهز لها".

ووفقا لأحد حلفائه اليوم الجمعة، قال جونسون إنه سيعود إلى بريطانيا من عطلته التي يقضيها بمنطقة الكاريبي، لمحاولة القيام بعودة استثنائية لرئاسة الوزراء.

ونقلت وكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء عن وزير التجارة جيمس دادريدج قوله إن الرجل الذي أطاح به مجلس وزرائه قبل ستة أسابيع فقط، قد أبلغه قائلا: "سوف نقوم بذلك".

وقال النائب بحزب المحافظين إن جونسون سيصل يوم غد السبت وسيخوض التحدي، ليحل محل ليز تراس كزعيم للمحافظين.

وذكر جيمس: "أنا على اتصال بالرئيس عبر الواتس آب. لقد تحدثت عنه قبل أن يعلن هو بنفسه".

وأوضح أنه "يعتزم العودة". وذكر جونسون: "أنا في طريق عودتي دادرز. سوف نقوم بذلك. وأنا جاهز لذلك".

وعبر عضو مجلس العموم عن منطقة "روتشفورد وساوثيند إيست" عن ثقته في أن جونسون سيحصل على ترشيح 100 من زملائه بالحزب لينتقل إلى المرحلة التالية من السباق "بشكل سريع تماما".

وكانت زعيمة مجلس العموم بيني موردونت هي المرشحة الوحيدة التي أعلنت رسميا خوض السباق، لكن من المتوقع أن يعلن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ترشحه.

وقال جيمس إن جونسون سيؤكد على أنه "الشخص الوحيد الذي حصل على تفويض" من الانتخابات العامة في عام 2019 وأنه يستطيع "توحيد الحزب".

وأوضح جيمس أن جونسون يدرك أنه في حاجة إلى "حكومة من كل المواهب" و"سيرحب بأذرع مفتوحة" حتى بأولئك الذين "قالوا أمورا حقيرة عنه".

وستكون عودة جونسون محفوفة بتحديات، ليس أقلها التحقيق فيما إذا كان كذب على مجلس العموم بشأن فضيحة الحفلة التي نظمها خلال قيود جائحة كورونا، وغرمته الشرطة بسببها.

وإذا ثبتت إدانته من قبل لجنة الامتيازات بالمجلس، فقد يواجه إجراءات استدعاء تتركه يكافح من أجل مقعده بالمجلس إذا ما تم تعليق عضويته لمدة عشرة أيام أو أكثر.

وانهارت شعبية جونسون عند العامة، حتى إذا كان يحظى بشعبية في حزب المحافظين.