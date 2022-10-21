استقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس يوم الخميس الماضي ، بعد قضاء 44 يومًا في منصبها، على خلفية فوضى "الميزانية المصغرة"، والاضطرابات الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقالت تراس إنها سلمت استقالتها إلى الملك تشارلز بعد اجتماعها مع جراهام برادي، زعيم لجنة حزب المحافظين.

جاء رحيل رئيسة الوزراء بعد أيام من استقالات رفيعة المستوى في حكومتها، وعدد متزايد من أعضاء البرلمان المحافظين الذين طالبوا علنًا باستقالة تراس، بسب فشل خطتها الاقتصادية.

وقالت تراس إنها ستبقى في مناصبها كرئيسة وزراء انتقالية إلى أن يتم تعيين خليفة لها ومن المتوقع إجراء تصويت داخل حزب المحافظين خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يلي تعرض الشروق أبرز المرشحين الرئيسيين على منصب رئيس الوزراء:

ريتشي سوناك

يُنظر الآن إلى ريتشي سوناك، وزير المالية البريطانية السابق والمنافس الرئيسي لتراس في سباق قيادة حزب المحافظين هذا العام، على أنه المرشح الأفضل خلفًا لها، إذ يفضله أعضاء حزب المحافظين .

سوناك يبلغ من العمر 42 عامًا، وينسب الفضل إليه في توجيه اقتصاد المملكة المتحدة خلال ذروة جائحة كورونا، حيث تولى برامج دعم مالي كبيرة لدعم المتضررين من الجائحة، مما خلق له شعبية هائلة.

وقضى ريتشي سوناك ذو الأصول الهندية، مسيرته المهنية قبل السياسة في مجال الأعمال والتمويل، وشارك في تأسيس شركة استثمارية تعمل مع شركات في مناطق جغرافية متعددة. ثم استخدم هذه الخبرة لمساعدة الشركات البريطانية الصغيرة وريادة الأعمال على النمو، بحسب موقع الحكومة البريطانية.

وبينما يعتقد بعض المحافظين أن سوناك هو الوزير الذي نجح في اجتياز بريطانيا لجائحة كورونا، يراه آخرون هو "الخائن الذي طعن بوريس جونسون بالسكين"، وفقًا لرويترز، وذلك بعد أن تسببت استقالته من حكومة جونسون في يوليو الماضي في موجة من الاستقالات أجبرت جونسون على مغادرة منصبه.

بيني موردونت

صعدت وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت إلى الصدارة بعد أن احتلت المركز الثالث في انتخابات حزب المحافظين بعد تراس وسوناك.

يُنظر إلى مورداونت على نطاق واسع على أنها مرشحة توافقية، وكانت في المرتبة الثانية بعد سوناك في تصويت البرلمان حتى الجولة الأخيرة من الانتخابات على منصب رئيس الوزراء هذا العام.

وتشغل مودونت منصب وعيمة مجلس العموم منذ 6 سبتمبر الماضي، وشغلت سابقًا عدة مناصب حكومية فكانت وزيرة التجارية الدولية، ووزيرة للدفاع حيث كانت أول أمرأة تتولى هذا المنصب، وعضوًا في البرلمان منذ عام 2010، وهي أيضًا محافظة سابقة للبنك الدولي.

بن والاس

يحظى وزير الدفاع البريطاني والجندي السابق باحترام كبير داخل حزب المحافظين بسبب الدور الذي لعبه في دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، وظل محايدًا في سباق قيادة حزب المحافظين الأخير قبل أن يدعم في النهاية تراس.

وقال وزير الدفاع لصحيفة التايمز يوم الثلاثاء إنه يريد البقاء في منصبه وسط تكهنات بأنه قد يكون مرشحًا ليصبح رئيسًا للوزراء.

جيريمي هانت

ويعتبر وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، أقوى شخصية في الحكومة بعد أن جاء لإصلاح خطة تراس الاقتصادية وتهدئة الفوضى في الأسواق.

يُنظر إلى الرجل البالغ من العمر 55 عامًا على أنه خيار جيد، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الحكومية العليا، بما في ذلك وزير الخارجية ووزير الصحة ووزير الثقافة، بحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

جونسون

على الرغم من إقالته من منصبه قبل ثلاثة أشهر فقط ، فقد اقترح بعض نواب حزب المحافظين عودة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون,

وتعبتر وزيرة الثقافة السابقة وحليفة رئيس الوزراء السابق، نادين دوريس، هي واحدة من أولئك الذين يطالبون علانية بعودة جونسون.

وغادر جونسون منصبه في يوليو الماضي بعد أن فقد مصداقيته في الأشهر الأخيرة من رئاسته للوزراء وسط فضيحة سياسية حول انتهاك قواعد كوفيد -19، فيما عرف إعلاميًا باسم حفلات باتي جيت، وحي حفلات خرقت قواعد كوفيد - 19 التي فرضتها المملكة.