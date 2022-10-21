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أضاف المجلس التشريعي الاتحادي الألماني (بوندستاج) فقرة إضافية إلى القانون الجنائي تنص بشكل صريح على اعتبار استحسان أو انكار أو التهوين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب جريمة يعاقب عليها القانون.

وصوت البوندستاج في وقت متأخر من يوم الخميس بالموافقة على تعديل التشريع الحالي المتعلق بخطاب الكراهية.

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت المفوضية الأوروبية ألمانيا بعدم التنفيذ الكافي لقرار مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب بموجب القانون الجنائي.

وكان القانون الحالي الذي تم تبنيه عام 1994 يفرض صراحة عقوبة لإنكار الهولوكوست بموجب القانون الجنائي الألماني والتي قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة مالية.