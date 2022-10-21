السجن 6 أعوام لـ3 متهمين بسرقة سلسلة فضية وتليفون من طالب في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، الخميس، كل من: "ع.ح.ال"، و"ع.ع.م"، و"أ.ع.ا"، بالسجن لمدة 6 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة "ا.ا.ش"، طالب، بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 5242 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغًا من المجني عليه، حول قيام 3 أشخاص بسرقته أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط ارتكاب الواقعة، وأقوال شهود العيان، أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، استوقفه المتهمان الأول والثاني، حيث استدرجه الأول في الحوار إلى أن أشهر في وجهه سلاحا أبيض "نصل كتر"، ووضعه على رقبته مهددًا إياه بالإيذاء لبث الرعب في نفسه، وشلوا حركته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول انتزع سلسلة فضية من عنقه، ثم جذب الثاني هاتفه المحمول من يده وفرا هاربين، ثم قاما عقب دلك ببيع تلك المسروقات للمتهم الثالث "ا.ع.ا".

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهمين إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: الحسيني أحمد عطا، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير الجنايات، ياسر متولي.