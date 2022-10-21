ارتفاع العائد على السندات الخمسية الأمريكية لأعلى مستوياته منذ 2007

ارتفع العائد على السندات الخمسية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 5ر4% لأول مرة منذ 2007، في ظل توقعات استمرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.

وفي وقت سابق من اليوم ارتفع العائد على السندات الثلاثينية الأمريكية بمقدار 14 نقطة أساس إلى 36ر4% وهو أعلى مستوى له منذ 2011. ومع تقدم التعاملات تراجع العائد على السندات ذات الآجال الأقصر في حين ظل العائد على السندات ذات الاجال الطويلة مرتفعا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع العائد على السندات الأقصر آجلا جاء بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن وجود مخاوف لدى بعض مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من المبالغة في تشديد السياسة النقدية، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية منذ مارس الماضي، عند إضافة الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياط الشهر المقبل.