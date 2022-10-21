وزير الثقافة الأسبق يتولى رئاسة برلمان بلغاريا بعد 10 محاولات

أفسح يومان من الخلافات البرلمانية في بلغاريا المجال أمام اختيار رئيس للبرلمان، وهو شرط مسبق ليشرع المجلس في اختيار رئيس الوزراء الخامس للبلاد منذ بداية 2021.

ووقع الاختيار على فيجدي رشيدوف /70 عاما/ المثال، وزير الثقافة الأسبق المنتمي لحزب "جيرب" (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)- تيار يمين الوسط- الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف.

وقاد بوريسوف حزب "جيرب" للحصول على معظم الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، لكن أحزابا عديدة اعترضت على دخول ائتلاف مع الحزب نظرا لمزاعم الفساد التي تحيط ببوريسوف.

وحصل رشيدوف على 139 صوتا، مقابل رفض 73 نائبا له، وامتناع 27 نائبا عن التصويت.

وقال رشيدوف بعد التصويت: "سأضحي بجزء من عمري المتبقي باسم الشعب البلغاري". وحصل رشيدوف، وهو من أصول تركية، على دعم حزب "دي بي إس" الذي يمثل الأقلية التركية.